Caen accueille les championnats de France Élite de patinage, du 14 au 17 décembre.

La Fédération Française des Sports de Glace (FFSG), en partenariat avec la Ville de Caen, et l'ACSEL, le club de patinage de Caen, organisera les championnats de France Élite de patinage du 14 au 17 décembre 2016, à la patinoire olympique de Caen la mer.

Les championnats de France Élite de patinage réunissent plus de 200 athlètes autour de cinq disciplines : le patinage artistique, le patinage synchronisé, le ballet sur glace, la danse sur glace et le short-track.



Les championnats de France élite de patinage constituent l’épreuve de référence avant les sélections pour les championnats d’Europe et du Monde.



Ludovic Le Guennec, président du club l'ACSEL, nous présente la compétition :







Rendez vous sur la patinoire de Caen la Mer pour soutenir les meilleurs patineurs français.