Coupe de la Ligue: le Paris SG assure, Nice et Lyon à la trappe

Le Paris SG, vainqueur face à Lille (3-1) au Parc des Princes, s'est qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de la Ligue, tandis que Nice, leader de Ligue 1, et Lyon, qui doit accueillir la finale de la compétition, ont été éliminés respectivement par Bordeaux (3-2) et Guingamp (2-2, 4 t.a.b à 3) , mercredi.

Rien ne vaut la Coupe de la Ligue pour reprendre confiance. Le PSG, triple tenant du titre, a mis fin à une série de trois matches sans victoire grâce à sa coupe fétiche. Lucas, auteur d'un doublé (43e, 57e), et Jesé (69e) ont offert la victoire au PSG.

Avec une équipe remaniée, à l'image de la titularisation de Trapp dans les buts, les Parisiens n'ont pas été inquiétés plus que cela. Les joueurs d'Unai Emery, qui restaient sur deux nuls consécutifs (2-2) à domicile, ont fait la différence grâce à leurs "remplaçants": Augustin a provoqué le pénalty transformé par Lucas, Nkunku a délivré un centre parfait pour le Brésilien, et Jésé a corsé le score. Enfin un coaching gagnant pour Emery.

A contrario, leur rival Nice est tombé à Bordeaux (3-2), trois jours après son nul au Parc des Princes. Le leader de Ligue 1, déjà éliminé de l'Europa League cette saison, n'a plus que le championnat et la Coupe de France à jouer. Et pourtant Balotelli, titularisé d'entrée, a tout fait pour endosser son costume de "Super Mario".

Menés 3-1 peu avant l'heure de jeu, après notamment un doublé de Gaëtan Laborde (22e, 55e), les Niçois auraient pu arracher l'égalisation à une minute du terme si Donis avait mieux repris le service en retrait parfait de Balotelli. Car auparavant, le buteur italien avait délivré la passe décisive pour Alassane Pléa (42e) et réduit le score sur pénalty (83e s.p). Insuffisant malgré tout.

Monaco sur une autre planète

A Monaco, les matches se suivent et se ressemblent pour les visiteurs: un carton assuré ! Après le 4-0 infligé à Marseille fin novembre, et le 5-0 contre Bastia au début du mois, Rennes a été balayé 7-0 par la déflagration monégasque. La sensation Kylian Mbappé, auteur d'un triplé (11e, 20e, 62e), et Gabriel Boschilia (35e, 77e), ont profiter des largesses de la formation rennaise pour gonfler leurs statistiques.

Si Lyon réédite le même match que celui face à Guingamp, il peut se faire beaucoup de soucis dans quatre jours à Louis II. Les coéquipiers de Nabil Fekir et Mathieu Valbuena, malheureux lors de la séance de tirs aux buts face à Guingamp (2-2, 4 t.a.b à 3), sont parvenus à revenir au score à deux reprises en vain.

Jean-Michel Aulas ne verra donc pas son équipe disputer la finale de la compétition au Parc OL, le 1er avril prochain.

Dans les autres rencontres, Metz s'est qualifié aux dépens de Toulouse (1-1, 11 t.a.b à 10) tandis que Nancy a fait chuter Saint-Etienne devant son public de Geoffroy Guichard (1-0).

Résultats des 8e de finale de la Coupe de la Ligue joués mardi et mercredi:

Mardi

Nantes - Montpellier 3 - 1

Sochaux (L2) - Marseille 1 - 1

Sochaux qualifié aux tirs au but (4-3)

Mercredi

Bordeaux - Nice 3 - 2

Monaco - Rennes 7 - 0

Metz - Toulouse 1 - 1

Metz qualifié aux tirs au but (11-10)

Lyon - Guingamp 2 - 2

Guingamp qualifié aux tirs au but (4-3)

Saint-Etienne - Nancy 0 - 1

Paris SG - Lille 3 - 1

NDLR: les quarts de finale seront disputés à partir du 11 janvier 2017

