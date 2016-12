Génération Tendance : tentez de trouver le 7ème CODE CADEAU !

Pour jouer, inscrivez-vous par SMS en envoyant le code GENERATION, au 7 11 12 (0.50€/SMS).

Mercredi 14 décembre, Stéphane de Saint Martin des Champs (Manche) a trouvé le 6ème code : 0.0.2.1.







Tous les soirs, entre 16h et 20h avec Mickaël et Morgane, trouvez le code à quatre chiffres, et remportez vos cadeaux !

Si vous trouvez le 7ème code de la saison, vous gagnez :

- Votre Casque de Réalité Virtuel - Orange VR1, offert par ORANGE ! (La solution VR complète est compatible avec les smartphones fonctionnant à la fois sous iOS et Android.)







