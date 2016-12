Calvados : dans une discothèque, deux frères font preuve d'une violence inouïe

Deux frères ont été jugés en leur absence, mercredi 14 décembre 2016, par le tribunal de grande instance de Caen (Calvados) pour violences en réunion commises dans une discothèque de Perrières, au nord de Falaise (Calvados), le samedi 18 janvier 2014.

Dans une boite de nuit de Perrières au nord de Falaise (Calvados), le samedi 18 janvier 2014, deux frères âgés de 21 et 29 ans, en état d'ébriété avancé, font preuve d'une violence inouïe envers un couple et ceci sans aucune raison. Prétextant l'un et l'autre travailler, ils n'étaient pas présents à l'audience du tribunal de grande instance de Caen, le mercredi 14 décembre 2016 où ils devaient répondre de ces faits.

Réputation de bagarres et d'alcool

Ce samedi 18 janvier 2014, un couple est assis dans le coin fumeur de la discothèque lorsque six individus s'approchent. Ils sont agressifs, manifestement désireux d'en découdre, certains allant jusqu'à cracher sur les gens. Et particulièrement deux d'entre eux qui ont le réputation de s'alcooliser à l'excès et d'aimer la bagarre.

Elle s'allonge sur son ami pour le protéger

Sans raison, sans altercation, sans sommation, l'homme reçoit un violent coup de poing au visage qui le laisse inconscient au sol. Son amie, voyant l'un des agresseurs s'acharner, lui assénant des coups dans la tête, s'allonge sur lui pour le protéger. Elle serra, elle aussi, rouée de coups de poing et de pied et souffrira de contusions multiples. L'homme quant à lui, touché au visage, au crâne, aux cotes, se verra prescrire plus de quarante jours d'arrêt de travail.

"Ils se faisaient lynchés"

Le temps que quelqu'un aille chercher le vigile, ce n'étaient plus deux individus qui frappaient le couple, mais cinq, diront les témoins qui qualifient la scène de violence inouïe. "Ils se faisaient littéralement lynchés" Les deux protagonistes ont la même mention dans leur casier judiciaire : conduite sous l'emprise de l'alcool. Ils diront aux enquêteurs qu'ils ne se souviennent pas avoir été violents.

Cela aurait pu être dramatique

L'avocat de la défense évoque des conséquences qui auraient pu être dramatiques sans l'intervention de la jeune femme. 560 euros de dommages et intérêts sont demandés. La procureure constate le peu d'intérêt que les deux prévenus, par leur absence, prêtent aux conséquences de leurs actes. Chacun d'eux écope de 6 mois de prison avec sursis. S'y ajoute 200 euros de préjudice moral. En outre, une expertise médicale étant demandée, ils devront verser 560 euros de provision, avant que le préjudice physique soit estimé.

