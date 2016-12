Course-poursuite en Normandie : interpellé, le chauffard ivre se cache sur la banquette arrière

Après une longue-course poursuite, un chauffard de 21 ans a été interpellé mercredi 14 décembre 2016 vers 1h15 à la frontière entre Rouen et Darnétal (Seine-Maritime).

La brigade anti-criminalité est en patrouille à Darnétal (Seine-Maritime), mercredi 14 décembre 2016 vers 1h15 quand elle voit un véhicule rouler à trop vive allure rue Sadi Carnot, dans le sens Rouen-Darnétal.

Il grille un feu avant de finir dans le décor

Une course-poursuite s'engage. Les policiers mettent leur gyrophare mais le fuyard accélère, grille un feu rouge et arrive sur la route de Lyons-la-Forêt, en direction de Rouen. Il fait alors demi-tour pour revenir vers Darnétal. Mais il finit par perdre le contrôle de son véhicule et heurte la glissière de sécurité.

La tentative de la dernière chance

Les forces de l'ordre descendent alors de leur voiture pour aller à sa rencontre. Ils retrouvent le conducteur en train de tenter de se glisser sur la banquette arrière pour faire croire qu'il ne conduisait pas. Le passager, âgé de 21 ans, est interpellé pour ivresse sur la voie publique.

Sans permis, ivre et armé

Quant au conducteur, âgé de 21 ans et domicilié à Bihorel (Seine-Maritime), il n'a pas le permis de conduire et dit malgré tout avoir acheté la voiture le jour même. Sur lui est retrouvée une bombe lacrymogène alors même qu'il fait l'objet d'une fiche d'interdiction de détenir ou de porter une arme. Il a également 0,94g d'alcool par litre de sang. Il a été placé en garde à vue où il est entendu par la brigade des délits et accidents routiers.

A LIRE AUSSI.

Course-poursuite en Normandie : les fuyards percutent un policier

En Seine-Maritime, quatre clandestins arrêtés, l'un d'eux se cache dans le coffre