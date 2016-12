"J'aime mon asso" : et si vous votiez pour Handiuni ?

Handiuni, une association normande au service des étudiants handicapés pour les aider dans leur insertion professionnelle depuis 1990.

Handiuni est une association normande créée en 1990, basée à Caen (Calvados), qui aide à l'insertion professionnelle les étudiants handicapés : elle les accueille et les accompagne pour élaborer leurs futures carrières professionnelles. Au total, 77 étudiants sont suivis par l'association actuellement et plus d'une centaine d'entreprises collaborent avec elle.

L'aide à l'insertion professionnelle pour les étudiants handicapés.

Sélectionnée pour le concours "j'aime mon asso", elle veut organiser un forum sur le handicap au sein du Campus 1 de l'université avec d'autres associations afin de sensibiliser autour du handicap toute la communauté universitaire. Il s'agira pour les participants de vivre quelques instants en situation de handicap. Le projet sera prévu en octobre 2017.

