L'Agenda en Normandie : vendredi 23 décembre

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Vous n'êtes pas de grands marcheurs ou vous disposez de peu de temps ? Participez à une petite balade au départ du Mont Saint Michel demain à partir de 10h30. Elle vous permettra de découvrir la baie mais aussi de mieux connaître l'histoire et l'architecture de la Merveille. Vous pourrez admirer, l'Abbaye, le village et les remparts. Sortie idéale pour toute la famille. Comptez entre 5 et 8 euros la participation. Plus d'infos sur decouvertebaie.com

Rendez-vous à Saint Hilaire du Harcouet pour fest'hiver pendant ces fêtes de fin d'année. Laissez vous émerveiller par les illuminations de Noël en centre-ville, installées jusqu'au 4 janvier. Emmenez vos enfants chausser les patins sur la grande patinoire à la salle des fêtes de Saint-Hilaire jusqu'au 30 décembre.

CALVADOS

Dans le cadre du 950e anniversaire de la bataille d’Hastings et du couronnement de Guillaume le Conquérant en Angleterre, l’office de tourisme de Bayeux crée l’événement avec "La Cathédrale de Guillaume" dans la somptueuse cathédrale. La nef et le chœur sont mis en valeur pour évoquer chacun une thématique, rendez-vous ce soir pour les découvrir à partir de 18h.

Aujourd'hui de 14h à 18h, emmenez vos enfants participer au Noël des petits ramoneurs à Cabourg. Animation ouverte aux enfants de 4 à 12 ans accompagnés d'un adulte. Au programme: spectacle musical "Le Noël des petits ramoneurs" par la Compagnie Cicadelle, goûter et bal animé.

ORNE

Tendance Ouest partenaire des animations de Noël à Alençon. Retrouvez jusqu'au 31 décembre le « Village Enchanté », 450m2 dédiée à la magie de Noël, marché de Noël avec 80 commerçants, déambulations, fanfare, des concerts et une soirée électro. Retrouvez le programme complet sur ville-alencon.fr.

De la musique, rendez-vous ce soir au Réveillon Jazz Café dès 20h30 pour le live de Lionel Wendling et Bruno Pilloix Blues Band. Plus d'infos et résa au 02 33 25 04 67 ou et par mail à contact@lereveillonjazzcafe.com, comptez entre 10 et 25 euros l'entrée si vous souhaitez profiter d'un repas.