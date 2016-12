Walt Disney a ses racines en Normandie, c'est officiel !

Mercredi 14 décembre 2016, la ville d'Isigny-sur-Mer (Calvados) a inauguré un jardin Walt Disney en présence de la directrice marketing de la Walt Disney Company France. Le père de Mickey a en effet des origines normandes et plus précisément du Bessin.

Mercredi 14 décembre 2016, près de 500 personnes dont plus de 200 enfants étaient réunis autour du maire d'Isigny-sur-Mer (Calvados), Éric Barbanchon, et de la directrice marketing de Walt Disney Company France, Marlène Masure, pour inaugurer le jardin Walt Disney, en l'honneur du fondateur de l'entreprise éponyme et père notamment de Mickey Mouse.

Dans un jardin proche de la mairie, une stèle en son honneur a été inaugurée, commémorant ainsi aussi les 50 ans de sa disparition, le jeudi 15 décembre 1966.

Un lien normand qui remonte à l'époque de Guillaume le Conquérant

Pour la plus grande joie des enfants, Mickey Mouse s'était déplacé personnellement dans la ville d'origine des aïeux de son créateur. Une filiation aujourd'hui officiellement reconnue. Écoutez Éric Barbanchon :

"Le lien entre Walt Disney et Isigny est connu depuis longtemps, mais n'était pas officiellement reconnu par la famille et la World Disney Company, explique Éric Barbanchon. C'est aujourd'hui officiellement le cas."