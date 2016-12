Madonna, femme de l'année 2016, a tenu un discours poignant contre le sexisme

Les Billboard Women In Music ont récompensé cette année la chanteuse Madonna. L'occasion pour elle de s’exprimer lors de la remise de son prix, sur le sexisme et la misogynie qui règne encore de nos jours dans l’industrie du divertissement, et particulièrement de la musique.

Madonna a choisi le moment de la remise de son prix de la femme de l'année, par Billboard, pour exprimer son amertume, face au sexisme qui règne dans le milieu du divertissement.



"Je suis devant vous comme un paillasson"



Toujours avec le même état d'esprit de provocation qu'on lui connait, Madonna a commencé son discours en disant : "Je suis devant vous comme un paillasson... ! Oh, je veux dire, en tant qu'artiste féminine, je vous remercie d'avoir reconnu ma capacité à poursuivre ma carrière pendant 34 ans face à un sexisme flagrant, à la misogynie et à l'intimidation constante. Si vous êtes une fille, vous êtes autorisée à être joli, mignonne et sexy. Mais n'agissez pas trop intelligemment sinon, vous ne serez pas dans la norme"...



Non sans ironie, elle a aussi remercié... ses détracteurs.



"Les sceptiques et les personnes négatives et tous ceux qui m'ont fait vivre un enfer et dit que je ne pouvais pas, que je ne le ferai pas ou que je ne devrais pas le faire. Votre résistance m'a rendue plus forte, m'a fait grandir plus forte, a façonné la battante que je suis aujourd'hui, la femme que je suis aujourd'hui, alors merci".



A 58 ans, Madonna prouve que son engagement pour l'égalité des sexes n'a pas cessé. Son discours est ouvertement feministe, franc, et engagé.