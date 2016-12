Va t'on vers un monde sans argent ?

Savez vous qu'il était désormais possible de pouvoir tout échanger grâce au web ? Objets, services, savoir-faire... tout est possible, sur mytroc.fr

Premier site de troc au monde, mytroc.fr est-il en train de devenir l'avenir de la consommation ? Vendre, donner, échanger, troquer, négocier... Tout est possible, grâce à une monnaie virtuelle collaborative: la Noisette. En plus d'être pratique, c'est aussi bon pour le porte-feuille, et pour l'écologie.



Vous cherchez un professeur de maths pour votre fille, mais vous êtes tout aussi mauvais qu'elle pour l'aider dans ses devoirs ? Un prof de maths est peut-être sur mytroc.fr. Il peut peut-être vous venir en aide et inversement. Lui a peut-être besoin de peindre ses volets, et vous excellez certainement dans ce domaine.



Vous êtes libre de déposer un bien, une annonce, un service, un prêt... Ce que vous voulez. Vous servirez peut-être pour quelqu'un, et vice-versa. Célia Dulac, et Florianne Addad sont deux entrepreuneuse, à l'initiative de ce projet.



Un site internet qui peut vous être également utile pour trouver un cadeau de fin d'année !



mytroc.fr



