Granville : soupçonné de meurtre, il reste en prison

Demande de remise en liberté rejetée, mardi 13 décembre 2016, pour un homme de 34 ans, soupçonné du meurtre d'une quinquagénaire, en avril 2016 à Granville (Manche).

La victime, 57 ans, avait été retrouvée, le corps dénudé, dans le jardin d'une maison inhabitée, à Granville (Manche), en avril 2016. Elle avait été rouée de coups. L'autopsie avait révélé des coups "extrêmement violents" et "des sévices sexuels".

Deux suspects écroués

Un homme de 34 ans, qui s'était livré lui-même à la police quelques jours après, avait été mis en examen pour homicide volontaire et écroué. Deux mois plus tard (le 16 juin), un nouveau suspect avait été interpellé. Des traces ADN de ce quadragénaire, originaire de Sourdeval (Manche), avaient été retrouvées sur les lieux du crime. Il avait été mis en examen pour meurtre précédé d'actes de tortures et de barbarie.

Demande de remise liberté rejetée

Le deuxième homme, qui a toujours nié les faits, avait fait une demande de remise en liberté. Cette demande a été étudiée et rejetée par la chambre de l'instruction, mercredi 14 décembre 2016.

L'homme continuera donc d'attendre son procès en détention.

