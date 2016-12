À Caen, la retraitée de 74 ans transportait du cannabis par amour

Une dame de 74 ans a vu sa demande de libération rejetée par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen (Calvados) le mardi 13 décembre 2016. Emprisonnée depuis août 2016 suite à une enquête portant sur un trafic de drogue, la suspecte soutient qu'elle faisait cela par amour.

C'est le site de l'hebdomadaire Le Point qui relate cette audience digne d'un feuilleton de Série B. À la barre, Anna (prénom modifié) 74 ans, cheveux blancs et grosses lunettes. Cette retraitée des eaux et forêts a parcouru les routes entre la France, l'Espagne, la Belgique et l'Allemagne pour convoyer des quantités importantes de cannabis.

D'après elle, tout cela a été commis pour les beaux yeux de son mari, un roumain qu'elle a rencontré 14 ans auparavant. Il avait 33 ans et elle 60. Comme le rapporte Le Point, elle s'est exclamée lors de son audience: "je suis une couguar mais j'ai vite déchanté".

En effet, d'après l'avocate de la prévenue, elle est tombée sous la coupe de son amoureux et "accepte énormément de choses". Dont d'argent, résignation devant les nombreuses maîtresses de son mari.

À cela, et toujours selon Jean-Pierre Beuve, se rajoute la gestion d'un bar à hôtesse à Mons, en Belgique. Un acte purement légal, comme le rappellent les avocats d'Anna.

Une demande de libération rejetée

La femme est retenue dans le quartier des femmes au milieu d'une trentaine de codétenues à la prison de Caen. Sa demande de libération a été rejetée et demeure encore en cours d'instruction. Mais, si au bout du chemin judiciaire une condamnation à de la prison ferme tombe, tout ce temps qu'elle aura passé derrière les barreaux sera décompté de sa peine.

A LIRE AUSSI.

Recel d'oeuvres de Picasso: deux ans de prison avec sursis requis contre un couple de retraités

Deux ans de prison requis contre le couple aux 271 oeuvres de Picasso