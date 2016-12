MANCHE Noël et tennis samedi avec l'USP Tennis de Portbail

L'USP Tennis de Portbail organise une journée d'animation tennis samedi 17 décembre 2016 pour fêter Noël et les vacances.

Toute la journée du samedi 17 décembre 2016, l'USP Tennis de Portbail propose une journée jeux et défis autour du tennis pour fêter les vacances et Noël. Les participants seront regroupés selon leur âge. La journée commencera avec les plus jeunes (nés entre 2006 et 2011) à 9h30 et se terminera avec les ados et adultes (à partir de 19h).

C'est aussi une journée portes ouvertes donc le public est convié à assister à ces jeux et venir au club. Renseignements et inscriptions au 02 33 94 03 45. Rendez-vous samedi 17 décembre 2016 à partir de 9h30.

Ecoutez Emmanuel Demé, président du club, nous présenter cette journée: