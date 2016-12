Bonne table à Rouen: Racine 14, la cuisine maison sans chichis

Pour la bonne table hebdomadaire, nous avons choisi de déjeuner, ce mercredi 7 décembre 2016, au Racine 14, restaurant situé à Rouen (Seine-Maritime).

Rendez-vous, ce mercredi 7 décembre 2016, à Racine 14, à Rouen (Seine-Maritime). Autant vous le dire d'emblée, la vitrine ne marque pas... Tout juste le nom de l'enseigne est-il indiqué. L'intérieur est tout petit mais tant mieux, on s'y sent bien, dans une ambiance conviviale. Il faut dire que la chef y est pour beaucoup. Enjouée, elle est aux petits soins pour vous.

Sauté aux poissons ou au boeuf

Première étape : la carte. Vous avez au choix des parts de tartes et plusieurs plats du jour. La gérante annonce d'emblée : "Ici, tout est fait maison, et avec de bons produits !" Ce midi, c'est sauté aux trois poissons - limande, saumon et thon - ou un sauté de boeuf - "avec le meilleur morceau, la langue de chat" - et des haricots verts et champignons. Mon ami et moi, nous n'arrivons pas à nous décider... et donc nous choisissons les deux, accompagnés également de riz.

Des desserts qui nous font fondre

Les plats sont servis dans des assiettes en carton et les couverts sont en plastique... mais ici, c'est la nourriture qui compte, pas ce qui l'entoure. Le tout est effectivement délicieux, copieux... et très abordable puisque la grande formule coûte 9,50€, dessert compris. Les desserts justement : plutôt que la mousse au chocolat, je fonds pour un moelleux tandis que mon ami choisi un cheesecake au caramel.

Les deux sont préparés à la perfection et mettent fin à un repas original et délicieux. La patronne nous prépare un café avant de partir. Mais promis, nous reviendrons. Elle a annoncé, dans les jours qui viennent, une tartiflette en plat du jour...

Pratique. 22 rue Fontenelle, à Rouen.

