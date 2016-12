En Normandie, le pompier pyromane condamné par la justice

Un pompier pyromane a été condamné, mardi 13 décembre 2016, par le tribunal de Cherbourg. Le 20 août 2013, il avait déclenché six incendies dans des hangars agricoles de la commune de Bricquebec (Manche). Il écope de dix-huit mois de prison avec sursis.

Ce jour-là, il avait semé la panique dans Bricquebec (Manche) et aux alentours. Le 20 août 2013, un ancien pompier âgé de 55 ans avait incendié six hangars aux quatre coins de la commune et sur le territoire de plusieurs villages voisins. Un très important dispositif de lutte contre les flammes avait dû être déployé.

Arrêté par la pénurie d'allumettes

Sa route incendiaire avait commencé peu avant 10h pour s'achever en milieu d'après-midi. L'homme, dont les experts ont estimé que le jugement était altéré au moment des faits, n'avait été arrêté dans son entreprise destructrice que par la pénurie d'allumettes.

Du sursis et une audience civile en 2017

Le prévenu, aujourd'hui âgé de 58 ans, a écopé mardi 13 décembre 2016 à Cherbourg (Manche) de 18 mois de prison avec sursis. Depuis les faits, il était interdit de séjour dans le département. Interdiction qui a été levée.

Une audience civile aura lieu en avril 2017. Elle visera à déterminer le montant des dommages et intérêts.

