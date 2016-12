Normandie: Hervé Morin promet des investissements en hausse pour 2017

Un an jour pour jour après son arrivée à la tête du Conseil régional de Normandie, le 13 décembre 2015, Hervé Morin a dressé le bilan de sa majorité sur ces douze premiers mois, depuis Caen (Calvados).

En amont de l'assemblée plénière du Conseil régional de Normandie, jeudi 15 décembre 2016 au Havre (Seine-Maritime), le président Hervé Morin s'est volontiers prêté au jeu du bilan, un an après son arrivée à la tête de la collectivité. "Nous n'avons pas perdu une minute en 365 jours, s'est-il félicité, en compagnie de ses 15 vice-présidents. Il y a beaucoup de choses à retenir, mais je suis notamment très fier de notre soutien aux entreprises avec un système qui a permis de venir en aide à 57 entreprises saines, mais qui ont connu un moment difficile pour diverses raisons. Nous avons sauvé près de 2 000 emplois comme ça".

Investissements en hausse de 43%

Il a également annoncé que l'enveloppe consacrée aux investissements du Conseil régional passera de 390 millions d'euros en 2016 à 560 millions pour 2017.

Dans l'opposition, le socialiste Nicolas Mayer Rossignol se refuse à juger la politique de la majorité "car il est trop tôt. Mais il faut se méfier des effets d'annonce comme sur les nouveaux trains pour la Région qui étaient déjà prévus six mois avant son arrivée. Et puis, son année a été vide dans plusieurs domaines dont la culture ou les énergies marines renouvelables." Deux dossiers dans lesquels Hervé Morin a d'ores et déjà annoncé qu'il y aura des orientations à prendre en 2017.

