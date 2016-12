Open de tennis Caen: Tsonga en finale contre Bautista-Agut

Tennis Mardi 13 décembre 2016 avaient lieu les demi-finales de l'Open de tennis de Caen (Calvados). Jo-Wilfried Tsonga qui entrait en lice a vaincu l'outsider Josselin Ouanna. Dans l'autre demi, Roberto Bautista-Agut a éliminé Richard Gasquet.

Dans un Zénith plein à craquer, le choc des demi-finales de l'Open de tennis de Caen (Calvados) opposait mardi 13 décembre 2016 Richard Gasquet (18e mondial) à Roberto Bautista-Agut (14e). L'Espagnol l'a emporté en trois sets, 6-3, 2-6, 6-1 et se qualifie donc pour la finale de l'Open. Les deux joueurs ont livré une belle bataille du point de vue de Bautista-Agut : "Tout le monde a pris du plaisir à regarder ce match, j'en ai pris aussi à le jouer. On a pratiqué un beau tennis avec Richard, il y a eu de beaux échanges." Et Richard Gasquet de déclarer : "Difficile de débuter la saison contre un joueur du niveau de Roberto, je dois mieux jouer à l'Open d'Australie."

Tsonga valide aussi son ticket pour la finale

La seconde demi-finale voyait Josselin Ouanna, vainqueur surprise de Paul-Henri Mathieu puis de Benoît Paire aux tours précédents défiait cette fois Jo-Wilfried Tsonga, tenant du titre et 12e au classement ATP. Dans une partie de très haut niveau où les deux joueurs ont été brillants sur leur service, (11 aces pour Tsonga et 7 pour Ouanna), Tsonga a réussi le break une fois, ce qui lui a permis de s'adjuger le premier set (6-3).

Le deuxième set a également été remporté (7-6) par le numéro 12 mondial. Il affrontera en finale Roberto Bautista-Agut mercredi 14 décembre. "Je connais ses performances : il m'a battu à Shangaï. C'est un très bon joueur et ça va être un match accroché. On fera tout pour donner du plaisir au public." déclare-t-il.

Rendez-vous mercredi 14 décembre à partir de 14h pour l'animation Open Club. La finale aura elle lieu à 20h.

