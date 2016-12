Handball: Une dernière semaine avant les fêtes chargée pour les Vikings

Handball Le Caen Handball (Calvados) jouera deux matchs en quelques jours : la réception de Nantes (Loire-Atlantique) en Coupe de France dimanche 18 décembre 2016, suivie de celle de Massy (Essonne) en Proligue mercredi 21.

Il reste aux Vikings de Caen (Calvados) deux matchs à jouer en 2016 avant de goûter à un repos bien mérité. Cette dernière semaine de l'année civile commencera dimanche 18 décembre 2016 par une affiche d'ampleur au Palais des Sports pour les 16e de finale de Coupe de France : la réception du HBC Nantes (Loire-Atlantique).

Ce match contre le deuxième de Lidl Starlige (anciennement D1) permettra aux spectateurs caennais de se régaler, sans espérer grand chose sportivement à l'image du match contre Paris en Coupe de la Ligue. "On va faire tourner pour faire jouer un peu les jeunes et se faire plaisir contre une très belle équipe de Nantes et faire plaisir aux supporters. L'important c'est de ne pas se blesser pour bien préparer Massy." déclare le capitaine Florian Dessertenne.

Grosse affiche contre le deuxième de Proligue

Mercredi 21 décembre ensuite, Caen reçoit Massy (Essonne), actuel deuxième de Proligue. Les Vikings peuvent espérer un résultat à domicile comme contre Pontault-Combault deux semaines auparavant (nul 22-22). Quelque soit le résultat, Caen est assuré de passer les fêtes hors de la zone de relégation, grâce à l'avance prise au classement en battant Saint-Gratien Sannois (Val-d'Oise), 22-28, vendredi 9 décembre. Après cette semaine chargée, les joueurs de Dragan Mihailovic pourront souffler jusqu'en février 2017.

