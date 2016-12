Basket. Mondeville reçoit Charleville-Mézières avant d'entamer la phase retour

Basket Mondeville (Calvados) reçoit Charleville-Mézières (Ardennes) dimanche 18 décembre 2016 (15h30) pour la 11e journée de Ligue Féminine. Cette rencontre est la dernière de la phase aller.

Presque la mi-saison pour Mondeville (Calvados) qui reçoit Charleville-Mézières (Ardennes) dimanche 18 décembre 2016 (15h30). Suite à leur victoire à Tarbes sur le score de 61-66 (Hautes-Pyrénées) samedi 10 décembre, un bon résultat contre Charleville-Mézières permettrait aux filles de Romain Lhermitte de rejoindre leur adversaire du soir au classement, en quatrième position avec 17 points. KB Sharp, capitaine de l'USOM aborde ce match comme les autres : "On a changé notre mentalité cette année en se disant qu'on joue chaque match pour le gagner."

Obtenir la meilleure place en vue des play-offs

Nouveauté en LFB, à l'issue de la saison régulière, les huit premières équipes seront dans les mêmes playoffs. Auparavant il y avait un groupe avec les quatre premières puis un avec les quatre suivantes, et la Ligue comprenait quatorze clubs contre douze aujourd'hui. Le 1er affrontera le 8e, le 2e affrontera le 7e, etc... "On ne peut pas juste se dire qu'on veut se maintenir, tous les matchs sont importants et ce sera le cas jusqu'à la fin du championnat. Je trouve cela très bien pour la compétitivité de la LFB", analyse la Franco-américaine.

