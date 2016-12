Manche : Coutances fête Noël

Jusqu'au 24 décembre 2016, Coutances fête Noël et propose de nombreuses animations pour petits et grands.

Parmi les grands rendez-vous de cette fin d'année, retrouvez la grande exposition Playmobil, le village du partage, l'incontournable marché de Noël ainsi que l'arrivée du Père-Noël et sa grande parade.

Retrouvez également de nombreuses animations et spectacles de rues. Au programme : balades aux lampions, lectures et contes de Noël à la médiathèque, le manège à vélos, la musique jazz des Carottes Râpées et aussi sculpture sur ballons, chapeaux rigolos, maquillage pour enfants et déambulation d'échassiers.

Retrouvez le programme complet des festivités de Noël.

Ecoutez, Emmanuelle Leprovost, chargée de mission communication pour la ville de Coutances.