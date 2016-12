Le Rugby Club Hérouvillais sur le podium à mi-saison

Rugby Dimanche 11 décembre 2016, le Rugby club hérouvillais (Calvados) affrontait Pont-Audemer (Eure) en championnat de pré-fédérale. Hérouville l'a emporté 32-28, et est 3e à la mi-saison.

Après le report du match du 20 novembre, Hérouville (Calvados) a bien pu recevoir Pont-Audemer (Eure) ce dimanche 11 décembre 2016. Dans cette dernière rencontre de la phase aller, le RCH l'a emporté 32-28. Hérouville a pris les devants assez tôt en marquant un essai à la 5e minute, avant de lâcher prise selon Fabrice Royer, président du club : "Derrière on les a regardés si bien qu'on était derrière à la mi-temps. Heureusement on était plus frais physiquement et on a pu revenir en fin de match."

Objectif atteint pour l'instant

Au classement, Hérouville se retrouve à la troisième place sur neuf équipes de Championnat Honneur (ou pré-Fédérale), le plus haut niveau régional. "C'est notre objectif de finir dans les trois premiers, pour l'instant on est en passe de le réussir, mais l'écart est très faible. Il n'y a que 10 points entre le premier, Le Havre, et l'avant-dernier." Hérouville joue son prochain match dimanche 18 décembre dans son stade de Montmorency face à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime).