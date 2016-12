Accident en Normandie : après avoir fait deux blessés graves, le chauffard en détention provisoire

Le vendredi 4 novembre 2016, un automobiliste à la conduite dangereuse provoque un accident et fait deux blessés graves sur la RD490 à Saint-Wandrille-Rançon, près de Caudebec-en-Caux (Seine-Maritime). Il a été placé en détention provisoire vendredi 9 décembre 2016 en attendant son jugement en fin d'année.

Un grave accident de la route s'était produit le vendredi 4 novembre 2016 sur la RD490 à Saint-Wandrille-Rançon (Seine-Maritime). Un automobiliste, à la conduite dangereuse, avait percuté un premier véhicule dans le sens Yvetot-Pont de Brotonne (Seine-Maritime). La violence du choc l'avait projeté sur la voie de circulation opposée, provoquant une nouvelle collision avec une voiture arrivant en sens inverse. L'accident avait fait deux blessés graves, ayant respectivement reçu une ITT d'un mois et de quatre mois.

Du cannabis retrouvé sur lui

Le conducteur à l'origine de l'accident,âgé de 25 ans, est placé en garde à vue jeudi 8 décembre 2016 à la brigade de Rives-en-Seine. Une palpation est réalisée : deux grammes de cannabis sont retrouvés sur lui. Une perquisition de son domicile à Pavilly (Seine-Maritime) est alors décidée : ce sont là 12 grammes qui sont découverts, le suspect avouant être un consommateur quotidien.

Placé en détention provisoire

L'individu est poursuivi pour blessures involontaires par conducteur d'un véhicule avec ITT supérieur à trois mois et inférieur à trois mois, conduite sous l'empire de produits stupéfiants et d'un état alcoolique, conduite d'un véhicule sans permis et vitesse excessive eu égard aux circonstances. Aux questions qui lui sont posées, il marmonne : "Je ne sais plus, je ne sais pas". Le Ministère public estime "qu'il y a risque de réitération et requiert un maintien en détention provisoire". Sa défense assure "qu'il faut lui donner sa chance".

Le prévenu demande finalement un report de l'audience. Il sera jugé le jeudi 29 décembre 2016. En attendant, il a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de Rouen.

