L'Agenda en Normandie : mercredi 21 décembre

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Le marché de Noël de Siouville a lieu aujourd'hui et demain, salle du Temple. Le bourg historique, plus actif à ce moment là de l’année, bénéficie ainsi d’une animation hivernale. Les exposants proposent champagne, huîtres, foie gras, gâteaux, bijoux, parfums, pochettes, écharpes, objets décoratifs…Plus d'infos sur siouville-hague.com.

Participez aux festivités de Noël tout au long de ce mois de décembre à Granville. Ce jeudi, retrouvez le Père Noël pour une rencontre et un stand maquillage dans son chalet cours Jonville de 16h à 18h. Vendredi, faites votre baptême en gyropode de 14h à 18h sur le marché, c'est gratuit puis de 17h à 19h assistez au concert de Hot Bidule Band pour une ambiance jazzy avec vin chaud.

CALVADOS

Aujourd'hui, découvrez la ville de Caen et ses monuments au fil des illuminations de Noël. Au rythme d'histoires et d'anecdotes, hôtels particuliers, places, églises ou abbaye dévoileront toute leur beauté et leur charme ! La visite s'achèvera à la boutique "Gourm'handi'ses" pour une dégustation savoureuse. Uniquement sur réservation au 02 31 27 14 14 ou par mail : info@caen-tourisme.fr

Dans le cadre du festival enfants des cinés assistez au ciné-spectacle "les Normands débarquent" + le film Trolls à partir de 7 ans. Pendant les vacances de Noël, la Cafétéria du LUX est ouverte tous les jours de 13h30 à 22h ainsi que les 25 décembre et 1er janvier.

ORNE

Aujourd'hui de 15h à 20h c'est le 13ème marché de Noël à la Ferté Macé. Il y a environ 80 exposants avec produits du terroir, articles et cadeaux dans la rue d'Hautvie et la place Leclerc avec diverses animations. Achats de dernière minute cadeaux, vous trouverez également tout ce qu'il faut pour préparer un bon réveillon de Noël et de la St Sylvestre.

A partir d'aujourd'hui et jusqu'à vendredi puis du 25 au 30 décembre, arrêtez-vous à la ferme de la Michaudière et baladez-vous librement au milieu des illuminations feériques. Un stand de vin chaud et goûter vous attend. C'est de 17h30 à 23h à la Michaudière, ferme du cheval de Trait à Juvigny Val d'Andaine.