L'Agenda en Normandie : lundi 19 décembre

Retrouvez, du lundi au vendredi, vos idées de sorties en Normandie :

MANCHE

Vendredi, emmenez vos enfants à la salle du Douits à Barnenville Carteret pour le spectacle : Monsieur Ribouldingue. Spectacle poétique et festif rempli d'énergie et de bonne humeur s'adressant aux enfants de 3 à 11 ans. C'est gratuit à partir de 18h.

La Ferme équestre du Gué célèbre Noël... à cette occasion, les demain, mercredi et jeudi, "Malice et les lutins des bois" à poneys se produiront de 15h30 à 16h30. A la suite du spectacle, un goûter sera offert pour toute la famille. Tarif libre sur réservation au 06 30 18 30 09.

CALVADOS

Jusqu'au 23 décembre, retrouvez les mascottes peluche chez les commerçants de l'union commerciale de périphérie de Vire. magasins, jours et horaires sur le facebook Vire Avenir.

Cette année, Villers-Bocage est en fête pour Noël ! Venez découvrir les artisans et producteurs locaux sur le marché de Noël, l'occasion de gâter vos proches pour les fêtes. Diverses animations vous attendent : manège, jeux pour enfants, crêpes, gaufres, confiseries et vin chaud, chalet du Père-Noël, promenades en calèche, maquillage pour enfants, quinzaine commerciale... de quoi attendre Noël dans la bonne humeur.

ORNE

Jusqu'au 30 décembre, le service Sports et camping de la Ville d’Alençon propose un programme d’activités sportives appelé les Tickets sports. Cette opération a pour objectif de permettre aux jeunes Alençonnais de découvrir gratuitement de nouvelles activités. Le programme des animations des vacances de Noël est riche et varié. Les jeunes Alençonnais pourront découvrir de nombreuses activités sportives : baby-gym, trampoline, escalade, escrime,judo, tennis, foot en salle et break dance. Plus d'infos sur ville-alencon.fr

Emmenez vos enfants à la projection du film d'animation franco-suisse ma vie de Courgette Salle Marcel Robine à Athis Val de Rouvre. Il s'agit d'une adaptation du roman Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris. Le film raconte l'histoire d'un garçon accueilli dans un orphelinat. Le film a reçu plusieurs récompenses dans des festivals, dont le Cristal du long métrage et le prix du public au Festival international du film d'animation d'Annecy en 2016.