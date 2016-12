Coupe de la Ligue: Marseille peut poursuivre son rebond, Paris doit s'imposer en 8e de finale

L'Olympique de Marseille, qui reste sur deux victoires en championnat, veut poursuivre son redressement à Sochaux, un club de L2, mardi (21h00) lors des 8es de finale de Coupe de la Ligue qui verront aussi le Paris SG, en manque de succès, recevoir Lille mercredi (21h05).

Les Parisiens n'ont plus gagné depuis trois matches, en championnat (défaite 3-0 à Montpellier, match nul 2-2 contre le leader Nice) et en Ligue des champions (2-2 contre les Bulgares de Ludogorets).

"On méritait de gagner", a cependant estimé l'entraîneur parisien Unai Emery dimanche, dont l'équipe a comblé le handicap de deux buts inscrits contre le cours du jeu par Nice. "On n'a pas gagné mais je suis quand même content de beaucoup de choses qu'on a démontré aujourd'hui".

Mais si le PSG a fait preuve de "caractère", qu'il a eu "la maîtrise" et beaucoup d'"occasions", toujours selon Emery, et qu'il reste à quatre longueurs de la tête du championnat, il n'a pas gagné et n'a pas évacué toute l'ambiance pesante qui l'entoure depuis son revers contre Ludogorets.

Un effet "Collot" au Parc ?

D'autant qu'il sait depuis lundi qu'il aura face à lui un cador européen, le FC Barcelone, en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Mercredi, il sera opposé à une équipe de Lille en plein redressement depuis le départ de son entraîneur Frédéric Antonetti. Son successeur, l'intérimaire Patrick Collot, n'a pas encore perdu depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe, et reste même sur trois victoires consécutives, dont la dernière à Montpellier samedi (2-1).

Marseille semble aussi en phase de redressement puisque les hommes de Rudi Garcia, emmenés par un très bon Florian Thauvin, restent sur trois matches sans défaite, et deux victoires consécutives. Une série inédite cette saison. Il leur faudra toutefois se méfier de Sochaux, dernier représentant de L2 à ce stade de la compétition.

Monaco, qui a pour sa part hérité de Manchester City en Ligue des champions, reçoit Rennes en Coupe de la Ligue, un adversaire coriace battu seulment 1-0 dimanche à Lyon en championnat. Mais puisqu'en ce moment, rien ne résiste aux Monégasques...

Le tirage au sort des quarts sera effectué mercredi soir. La finale est programmée le 1er avril.

Programme des huitièmes de finale de la Coupe de la Ligue:

Mardi:

(18h45)

Nantes - Montpellier

(21h00)

Sochaux (L2) - Marseille

Mercredi:

(18h45)

Bordeaux - Nice

(21h05)

Monaco - Rennes

Metz - Toulouse

Lyon - Guingamp

Saint-Etienne - Nancy

Paris SG - Lille

