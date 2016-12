Tennis de table : duel au sommet pour le SPO Rouen

Ce vendredi 16 décembre 2016, le SPO Rouen (Seine-Maritime) recevra le club de Metz (Moselle) pour la 7e journée du championnat Pro B masculine de tennis de table.

La semaine du SPO Rouen (Seine-Maritime) s'annonce chargée avec un gros match dès ce vendredi 16 décembre 2016. Les Normands reçoivent Metz (Moselle) pour un match au sommet.

Première place en vue pour le SPO

Le SPO vient d'enchaîner quatre victoires consécutives - dont deux très convaincantes face à Agen et Argentan - et les hommes d'Eric Varin cumulent 15 points (quatre victoires, deux défaites) et sont classés 2e, à égalité avec Issy-les-Moulineaux, Miramas, et Metz qu'ils rencontreront ce vendredi.

Alors que les autres équipes ont déjà disputé leur 7e journée de championnat, les deux équipes ont un train de retard et l'issue de la rencontre peut bouleverser le classement et remettre en cause le leadership de St Denis (18 points), en tête de la hiérarchie.

Les Normands supérieurs sur le papier

Dans l'équipe de Metz, Ibrahima Diaw, (n°65), sera accompagné de Dorian Nicolle (n°98) Joé Seyfried (n°93) et Esteban Dorr (n°242). Eric Varin présente une équipe plus compétitive sur le papier avec Nan Liu (n°39), Abdel-Kader Salifou (n°45), Jesus Cantero (n°46) et Konstantinos Papageorgiou (n°58).

L'objectif est clair pour les joueurs: tout donner dans le but d'accéder à la Pro A pour la saison prochaine. Cette rencontre pourrait déjà permettre d'y voir plus clair.

La bande-annonce des deux matchs :

Pratique. SPO TT - Metz, Gymnase Besson, début de la rencontre à partir de 19h15

