Fêtes de fin d'année: la sécurité s'organise en Seine-Maritime

À l'approche des fêtes de fin d'année, la préfecture de Seine-Maritime s'organise pour assurer un maximum de sécurité. Le point sur les mesures.

Les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas et la préfecture de Seine-Maritime prévoit un ensemble de mesures pour assurer un maximum de sécurité. Elle recommande notamment le recours au dispositif "Alerte commerces" et "Tranquillité vacances" pour les particuliers qui partent en congés.

En accord notamment avec le plan Vigipirate, les patrouilles sont renforcées en particulier dans les zones commerciales, les marchés de Noël et les gares. Des moyens supplémentaires (détachements militaires, réservistes...) sont dédiés à ces missions.

Mesures exceptionnelles

Des mesures exceptionnelles ont par ailleurs été prises par arrêté préfectoral pour éviter tout incident :

la vente à emporter d'alcool est interdite dans toute la Seine-Maritime le samedi 24 décembre 2016 à partir de 20h ainsi que le samedi 31 décembre 2016 à partir de 20h.

dans toute la Seine-Maritime le samedi 24 décembre 2016 à partir de 20h ainsi que le samedi 31 décembre 2016 à partir de 20h. la vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifices sont interdites sur toute la Seine-Maritime à compter du vendredi 16 décembre 2016 et jusqu'au lundi 2 janvier 2017.

sur toute la Seine-Maritime à compter du vendredi 16 décembre 2016 et jusqu'au lundi 2 janvier 2017. la vente aux mineurs de bouteilles ou de bidons contenant des produits chimiques inflammables ou explosifs sous toutes ses formes (essence, acide chlorhydrique, alcools à brûler, solvants...) est interdite à compter du lundi 19 décembre 2016, 20h et ce jusqu'au lundi 2 janvier 2017. L'acquisition de ces produits par une personne majeure sera par ailleurs soumise à un enregistrement de son identité.

Le Nouvel an sous haute vigilance

Une cellule spéciale sera mise en place le soir du 31 décembre 2016, composée des forces de sécurité, des collectivités mais aussi des bailleurs et entreprises de transports collectifs.

Pendant toutes les vacances, mais en particulier le soir du Réveillon, un déploient important des forces de police et de gendarmerie assurera la sécurité sur les routes. De nombreux contrôles seront menés sur la vitesse mais aussi l'alcool et l'usage de stupéfiants, l'utilisation du téléphone au volant et le non-port de la ceinture de sécurité.

