Caen met ses habits de lumière pour les fêtes

A partir du mercredi 21 décembre 2016, découvrez le temps d'une visite, les merveilles que recèle Caen (Calvados) durant les périodes des fêtes où les illuminations confèrent à la ville un charme nouveau.

Redécouvrez la ville de Caen (Calvados )le temps d'une soirée : organisée par l'office de Tourisme, une visite propose aux curieux une balade dans la ville à travers les illuminations des fêtes de fin d'années, à partir du mercredi 21 décembre 2016.

Balade lumineuse

Caen dévoile ses secrets d'histoire à travers des anecdotes surprenantes et laisse ses monuments, ses églises et ses hôtels particuliers dévoiler leurs charmes. La balade se déroule au fil des illuminations de Noël qui égaient la ville depuis quelques jours. La visite allie par ailleurs architecture et patrimoine immatériel car elle s'achève sur une dégustation de produits locaux à la boutique Gourm'handi'ses....

Pratique. Du mercredi 21 au mercredi 28 décembre à 18h. Office de tourisme de Caen. Tarifs : gratuit moins de 10 ans, 5,50€, 6,50€. Sur réservation au 02 31 27 14 14 ou info@caen-tourisme.fr

A LIRE AUSSI.

A Rouen, opération séduction pour faire revenir les touristes japonais après les attentats

JO-2024: premier grand oral pour Paris

Cinéma : Rouen déroule le tapis rouge au court-métrage

L'écrasante victoire du Caen Basket Calvados

Tournée victorieuse: Trump annonce un investissement étranger massif