Jazz: Orunmila est le nouveau titre d'Ola Onabulé

Le 12 décembre 2016 à 16:25 Par : Laure

Ola Onabulé dévoile un nouvel extrait de son album "It's The Peace That Deafens", et qui s'appelle Orunmila.

Ola Onabulé continue d'exploiter "It's The Peace That Deafens" sorti en septembre 2015. Le nouvel extrait s'appelle Orunmila et bénéficie d'un clip disponible depuis le 12 décembre 2016:

