Vos sorties concert club ces samedi 17 et dimanche 18 décembre

Retrouvez les meilleurs idées de sorties club en Normandie pour ces 17 et 18 décembre 2016. Agenda.

MANCHE

A l'Apocalypse New à Hambye c'est Chritmas Party avec Performers, Méga machines à neige, Père Noël et ses rennes, Mère Noël, cadeaux, déco... la folie !

La mère Noël fait son strip tease à l'Agrion au Moulin de Ver

Au Koncept à Lessay soirée spéciale les Amours avec concours entre couples comme à la télé.

Au New Dream à Vaudrimesnil c'est soirée très hot avec le strip teaser Angelo qui va distribuer de nombreux cadeaux dans le courant de la soirée.

CALVADOS

Dj Mike One est au Palais à Caen pour la plus grosse sensation afro à Caen. Dj Phantomz et Yoni seront de la partie.

ORNE

Comme tous les samedi dès 21h30, participez à la soirée Dance Party Au Lounge Café au Casino de Bagnoles-de-l'Orne.

Au Bayokos à Alençon c'est Hollidays Party, votre club est ouvert ce dimanche 18 décembre.