Golden Globes: "La La Land" en tête des nominations, Huppert nommée

La comédie musicale "La La Land" de Damien Chazelle part en tête de la course aux Golden Globes avec sept nominations, et la française Isabelle Huppert est nommée pour "Elle", de Paul Verhoeven.

Elle concourt aux côtés notamment de Natalie Portman ("Jackie") et Amy Adams pour le prix de la meilleure actrice dans un film dramatique. "Moonlight," "Manchester by the Sea" et "Florence Foster Jenkins" suivent "La La Land" en termes de nominations avec respectivement six, cinq et quatre citations pour la cérémonie du 8 janvier.

