Idées loisirs en Normandie pour ce week-end du 17 et 18 décembre

Retrouvez vos idées de sorties pour ce week-end des samedi 17 et dimanche 18 décembre 2016 entre 9h et 12h et entre 17h et 19h, avec Fred.

MANCHE

Samedi c'est une grande journée d'animations de Noël dans le centre-bourg à Périers avec un Marché de Noël et ballons lumineux aux chalets de Noël, l'inauguration du film "Périers, un voyage inattendu", le défilé du Père Noël en musique, un goûter puis la découverte de la place Leclerc illuminée.

Le marché de Noel de Mortain se tient jusqu'à demain place des arcades face à la Collégiale. A cette occasion la rue sera fermée à la circulation. Demain, le marché ouvre à 9h pour se terminer aux environs de 19h30, le père Noël circulera dans les rues de Mortain puis les enfants défileront avec des flambeaux vers le marché de Noel, ou un chocolat chaud leurs sera offert ainsi que quelques friandises.

Dimanche c'est le concert de la Sainte Cécile à partir de 17h au théâtre a l'Italienne de Cherbourg à 17h .Cette année, l'orchestre rend hommage aux grands thèmes du 7ème art. Vous avez vibré devant James Bond risquant sa vie, vous avez frissonné devant les combats au sabre laser de Luke Skywalker, venez écouter la musique qui a rythmé ces films.

Dimanche, participez à une après-midi festive avec diverses animations en attendant l'arrivée du Père Noël à Sainte Mère Eglise. Au programme : Spectacle de magie, apparition du Père Noël par Maryline la Magicienne, distribution de friandises à tous les enfants et chocolat chaud offert.

Dimanche, les échassiers viennent déambuler dans les rues de Saint-Lô. Venez à la rencontre de ces créatures extraordinaires, venues tout droit du pays du Père Noël de 15h30 à 18h30.

Dimanche toujours dès 15h assistez au défilé et à l'arrivée du Père Noël avec distribution de bonbons à Carentan-les-Marais.

CALVADOS

De vendredi à dimanche c'est le marché de Noël à Bayeux. Un village de Noël gourmand et ludique... producteurs et commerçants vous invitent à partager leur savoir-faire et à profiter des nombreuses animations qui rythmeront l'événement. C'est en soirée vendredi et toute la journée samedi et dimanche avec Bayeux-shopping.

Samedi, les acteurs des paroisses du centre-ville de Caen : églises Saint-Etienne et Saint-Ouen vous convient à découvrir la crèche vivante. L'histoire de Noël, jouée et mise en scène par des bénévoles, est présentée sur une scène géante. Un spectacle de 20 minutes à découvri à 16h, 17h et 18h Place Bouchard à Caen. C'est gratuit.

Samedi, rendez-vous Place Bouchard de 14h30 à 18h30 pour une animation pour enfants : Les P'tits voyages de Lalie. Dans sa caravane, Lalie vous transporte dans ses univers de couleurs et de paillettes en quelques coups de pinceaux magiques. Retrouvez également d'autres ateliers et animations pour petits et grands. Animations proposées par les Vitrines de Caen.

Dimanche, venez découvrir le spectacle de Noël "Ficelle et Bobine" proposé par le Comité des Fêtes d'Aunay-sur-Odon, avec clowns et magiciens. Il sera suivi du tirage au sort des lots de la quinzaine commerciale. Rendez-vous à la Salle des Fêtes de Aunay sur Odon de 14h30 à 16h.

ORNE

Jusqu'au 1er janvier, dès la tombée de la nuit, venez découvrir le bourg de La Sauvagère superbement illuminé, l'église, le lavoir, la MARPA,.. vous en mettront plein les yeux ! Restauration prévue sur place.

Le retour de Jean Dujardin dans la peau du surfeur-le-plus-blond-du-monde était l’un des événements de la rentrée. Vous avez manqué le film Brice 3 ? Retrouvez les nouvelles aventures de Brice de Nice qui « s’envole à l’autre bout du monde pour retrouver son vieil ami Marius ». Il est diffusé ce samedi à la salle Sainte Thérèse dans le bourg de Lonlay l'Abbaye.

Samedi à partir de 18h, assistez au concert de Noël avec le groupe Gosp'Aigle à l'Espace Beaulien au Pin la Garenne. Sur place, vente de crêpes et gâteaux, les dons reçus sont au profit de la restauration du bas-relief de l'église Saint-Barthélémy



Samedi et dimanche participez aux rendez-vous de l'hiver à Flers. Samedi c'est un jeu d'enquête, des ateliers créatifs avec l’équipe du musée du château. Dimanche, manège de poneys avec le Club hippique de Flers, ateliers créatifs avec l’équipe de la Médiathèque du Pays de Flers, les commerces ouverts jusqu’à 18h. Tout le week-end :

Jeux avec la Ludothèque, balades en calèche et la présence du Père Noël.

Le traditionnel Marché de Noël s’implante une nouvelle fois sur la place du Docteur Couinaud à Argentan jusqu'à dimanche. Près d’une soixantaine d’exposants sont présents, ils vous proposeront des produits festifs, artisanaux et faits main. Les Restos du coeur vendront du vin chaud. Des marrons seront également offerts par la municipalité. Sans oublier, le Père Noël et ses lutins qui vous accompagneront dans votre shopping. Comme chaque année, vous aurez le plaisir de retrouver le petit train.