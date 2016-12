Gagnez un coffret collector Frero Delavega avec Tendance Ouest

Ecoutez Tout l'or du monde du lundi 12 au vendredi 17 décembre 2016 de 13h à 16h sur Tendance Ouest et gagnez un coffret collector Frero Delavega.

Toute cette semaine, écoutez la radio et remportez chaque jour un coffret collector Frero Delavega. C'est la réédition inédite du deuxième album "Des ombres et des lumières" composée de 3CD et d'un DVD. Il contient 4 titres bonus, 1 CD live à l'Olympia, et le documentaire inédit Des ombres et des lumières, qui retrace leur parcours exceptionnel en 52 minutes.

Retrouvez A l'équilibre, autour de moi, ton visage, le coeur éléphant....

Ecoutez Laure de 13h à 16h et appelez au 0892 23 73 38 (0.337€/min) quand elle vous donne le top départ! Bonne chance!