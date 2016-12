Syrie: plus de 10.000 civils ont fui Alep en 24 heures

Plus de 10.000 civils supplémentaires ont fui les quartiers rebelles d'Alep ces dernières 24 heures pour rejoindre des secteurs sous contrôle gouvernemental, a indiqué lundi l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

D'après l'OSDH, environ 130.000 civils ont quitté les quartiers tenus par les rebelles depuis le début, le 15 novembre, d'une vaste offensive des forces loyales au régime de Bachar al-Assad pour reprendre la totalité de la deuxième ville de Syrie.

L'armée syrienne s'est emparée lundi d'un grand quartier du sud-est d'Alep et contrôle désormais 90% des quartiers Est auparavant tenus par la rébellion, a également annoncé l'OSDH.

Les forces du président syrien Bachar al-Assad ont pris le contrôle tôt lundi matin du quartier de Cheikh Saïd, où de violents combats se déroulaient depuis dimanche après-midi, selon l'OSDH.

"L'armée contrôle désormais totalement Cheikh Saïd", a déclaré à l'AFP Rami Abdel Rahmane, directeur de l'OSDH: "Les forces du régime syrien contrôlent maintenant 90%" d'Alep-Est, qui était jusqu'à récemment un bastion de la rébellion syrienne, a-t-il ajouté.

Seconde ville du pays et ex-capitale économique de la Syrie, Alep était coupée en deux depuis 2012, entre l'Est tenu par les rebelles et l'Ouest sous contrôle gouvernemental.

