Ligue 1: le PSG avec Krychowiak et Matuidi, Balotelli sur le banc

L'entraîneur du Paris SG Unai Emery a titularisé Grzegorz Krychowiak au milieu de terrain et Blaise Matuidi qui devrait occuper le flanc gauche de l'attaque, tandis que la star de l'OGC Nice Mario Balotelli est remplaçant au coup d'envoi de ce choc entre le 2e et le 3e de la Ligue 1 dimanche (20h45).

Le PSG devrait évoluer en 4-3-3, avec au milieu de terrain les Italiens Thiago Motta et Marco Verratti, et l'international polonais Grzegorz Krychowiak, arrivé cet été du FC Séville. En attaque, Edinson Cavani est titulaire en pointe, avec côté gauche Blaise Matuidi, et côté droit l'Argentin Angel Di Maria.

Côté niçois, Mario Balotelli, de retour de blessure, débutera la rencontre sur le banc, laissant sa place à Alassane Pléa en pointe. Nice devrait pour sa part évoluer en 3-5-2, avec en défense le capitaine brésilien Dante, le jeune Malang Sarr et Arnaud Souquet.

Le Paris SG, qui reste sur deux matches sans victoire contre Montpellier (3-0) en championnat et Ludogorets (2-2) en Ligue des champions, a l'opportunité de revenir à un point de la tête du classement en cas de succès contre Nice dimanche en clôture de la 17e journée de Ligue 1.

Samedi, Monaco a pris provisoirement la tête du championnat de France à la suite de son succès 4-0 contre Bordeaux.

Paris SG: Areola - Aurier, Marquinhos, Thiago Silva (cap), Kurzawa - Verratti, Krychowiak, Motta - Di Maria, Cavani, Matuidi

Nice: Cardinale – Souquet, Dante (cap.), M. Sarr - Ricardo, Seri, Cyprien, Walter, Dalbert - Pléa, Belhanda

Arbitre: Clément Turpin

A LIRE AUSSI.

Paris SG: vite éloigner l'avis de tempête

Ligue 1: Paris croque Lyon et menace Nice, comme Monaco

Ligue des champions: Rabiot sur le banc pour Bâle-PSG

Ligue des champions: Paris se qualifie grâce à un bijou de Meunier

Ligue des champions: Paris se qualifie grâce à un bijou de Meunier