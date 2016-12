Salon des Vins et de la Gastronomie de Cherbourg, du 16 au 18 décembre 2016

Du 16 au 18 décembre, à La Cité de la Mer de Cherbourg, 80 exposants venus de toute la France vous feront partager leur enthousiasme, apprécier leurs nouvelles productions et leurs nouveaux millésimes.

Authenticité, créativité et diversité, voilà les maîtres mots de ce rendez-vous incontournable !



Cette 11 ème édition sera l’occasion de découvrir les produits viticoles et gastronomiques présentés par les

fabricants, producteurs et distributeurs. Chaque exposant y présentera ses produits, expliquera ses particularités à chaque gourmet qui pourra, ainsi, goûter et apprécier toute une palette de produits de caractère, comme nous l'explique Jessica Lespagnol, responsable du salon.













Infos Pratiques :



Tarif :

6€ - gratuit pour les moins de 16 ans

Horaires d’ouverture :

Le 16 de 17h à 21h et les 17-18 de 10h à 19h

Adresse :

La Cité de la Mer

Allée du Président Menut

50100 Cherbourg Octeville