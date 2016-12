Cinéma : La fête du court-métrage du 15 au 18 décembre 2016

Du 15 au 18 décembre 2016, plongez dans l'univers du court-métrage. Des milliers de rendez-vous sont prévus partout en France pour découvrir ce genre cinématographique.

Pendant 4 jours, c'est la Fête du court métrage du 15 au 18 décembre 2016 dans toute la France, et bien sûr également en Normandie ! L'événement proposera plus de 6000 séances de projections dans différents lieux de culture.



Deux villes normandes ont été choisies pour être ville ambassadrice de la fête du court-métrage : Caen et Rouen, où en plus des projections, il sera possible d'assister à des tournages en direct, rencontrer des professionnels, participer à des ateliers pour les petits et les grands, assister des master class...



Une fête gratuite, populaire et participative, qui a pour objectif de faire découvrir le court-métrage au plus grand nombre. "Un évènement proche de la fête de la musique, mais pour le court-métrage" comme nous l'explique Samuel Prat - directeur du festival -, et Jonathan Perrut - organisateur pour la ville ambassadrice de Caen -.







Pour cette édition 2016,etsont les parrains.







Vincent Lacoste : « Le court métrage a une forte liberté artistique, il permet aux auteurs de s'exprimer librement. »





Vincent Lacoste, comédien et porte-parole de la... par lafeteducourtmetrage







Bérangère Krief : « Le court métrage est le poumon qui fait vivre la créativité des cinéastes en devenir et confirmés. Il est important de le fêter comme il se doit ! »









Pour rechercher les séances près de chez vous, rendez vous sur le site : lafeteducourt.com et cliquez sur la carte interactive qui vous dira ce qu'il se passe près de chez vous.



Ces événements sont gratuits et ouverts à tous.

Petits et grands, venez voir l'envers du décor, lors de cette fête du court-métrage en Normandie !