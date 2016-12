Le plus long tunnel du monde ouvert au trafic en Suisse

Le tunnel le plus long du monde, destiné en Suisse à faciliter les échanges entre le nord et le sud de l'Europe, a été ouvert au trafic dimanche, selon les chemins de fer fédéraux suisses.

Ce tunnel baptisé GBT (Gotthard Base Tunnel) entre les villes de Zurich et Lugano a une longueur de 57 km et traverse le mont Saint-Gothard dans les Alpes.

"C'est Noël!", a lancé Andreas Meyer, patron des chemins de fer suisses (SBB), cité par l'agence ATS, après un premier trajet d'un train de voyageurs parti de Zurich à 06H09 (05H09 GMT) et arrivé à Lugano à 08H17 (07H17).

Le tunnel avait été inauguré en juin par le président de la Confédération helvétique Johan Schneider-Ammann, en présence du président français François Hollande, de la chancelière allemande Angela Merkel, du Premier ministre italien Matteo Renzi et du chancelier autrichien Christian Kern.

L'ouvrage colossal a nécessité 17 ans de travaux et a coûté près de 11 milliards d'euros.

Le nouveau corridor Rhin-Alpes relie en ligne directe la Mer du Nord et la Méditerranée, du port de Rotterdam à celui de Gênes.

Le tunnel va être emprunté chaque jour par 260 trains de marchandises, à une vitesse de 100 km/h, et par 65 trains de voyageurs, pouvant rouler jusqu'à 200 km/h.

Après l'ouvrage suisse, les plus longs tunnels au monde sont le Seikan tunnel au Japon (53,9 km) et le Tunnel sous la Manche entre la France et la Grande-Bretagne (50,5 km).

