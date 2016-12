Pic de pollution: 2 Français sur 3 pour une circulation alternée

Près de deux Français sur trois (61%) sont favorables à la mise en place systématique de la circulation alternée quand un taux défini est atteint lors des pics de pollution, selon un sondage Odoxa, pour le Parisien Dimanche.

A la question : "seriez-vous favorable à une mise en place systématique de la circulation alternée dès qu'un taux défini est atteint ? 61% des personnes interrogées répondent "oui", 38%, "non".

52% des personnes interrogées jugent que "la circulation alternée lors des pics de pollution" est "une bonne mesure", 48% pensent au contraire que c'est "une mauvaise mesure".

Concernant l'utilisation de pastilles de couleur, 51% des sondés pensent que ce serait une "ni meilleure ni moins bonne" solution que la circulation alternée. 25% estiment qu'elle serait "moins bonne". 24% affirment que ce serait une "meilleure" solution.

Cette mesure de circulation alternée, 69% des Français l'estiment "pénalisante" pour les automobilistes, 61% trouvent qu'elle "avantage les plus aisés" et 43% la juge "trop répressive".

Ils sont 51% à dire que "la lutte anti-pollution atmosphérique" est "importante mais pas prioritaire". Pour 42% elle est "prioritaire" et pour 6% "secondaire".

Enfin, plus des trois-quarts des Français (79%) sont "opposés" à "une taxation de deux centimes d'euros supplémentaires sur le diesel et l'essence, envisagée par le gouvernement". 20% y sont "favorables".

Enquête réalisée en ligne les 7 et 8 décembre auprès d'un échantillon de 985 personnes de 18 ans et plus, selon la méthode des quotas.

