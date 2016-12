Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Marseille Consolat

Vendredi 9 décembre 2016, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) ont fait match nul 2-2 sur la pelouse de Marseille Consolat pour le compte de la 15ème journée du championnat de National.

15ème journée du championnat de National pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui fait match nul à Marseille Consolat 2-2 vendredi 9 décembre 2016.

Le premier but de la rencontre est inscrit en seconde mi-temps pas le Normand Achahbar sur un bon centre venu de la gauche de Pierre Vignaud 1-0 à la, 58ème minute. Les Marseillais parviennent à égaliser à la 73ème minute sur un penalty transformé par Bozok 1-1. Ils vont même prendre l'avantage cinq minutes plus tard sur une erreur du gardien Delaunay qui offre le but à Lopez pour le 2-1. Encore une fois, les joueurs de Manu Da Costa égalisent en toute fin de rencontre par Bekechi fraichement rentré en jeu 2-2.

Les Rouges et Jaunes passent à côté de la correctionnelle avec un penalty concédé à la 94ème minute mais bien détourné par Delaunay, qui se rattrape sur le second but.

Au classement, les joueurs de l'agglomération rouennaise restent en 5ème position avant de recevoir Béziers, vendredi 16 décembre 2016 au stade Robert Diochon.

A LIRE AUSSI.

Football : Quevilly Rouen verra les 32ème de finale de la Coupe de France

Football : en National, Quevilly Rouen Métropole se ressaisit face à Boulogne-sur-Mer

Football : Quevilly Rouen Métropole peut avoir des regrets

Football: Quevilly Rouen Métropole fait match nul à Créteil