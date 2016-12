Manche :  Monseigneur Le Boulc'h appelle à un Noël de rencontre

À quinze jours des fêtes de Noël, qui célèbre la naissance de Jésus-Christ, Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches, délivre, vendredi 9 décembre 2016, un message d'unité aux habitants de la Manche.

C'est une tradition. Tous les ans, les évêques de Normandie délivrent un message à l'occasion des fêtes de Noël. Vendredi 9 décembre 2016, Monseigneur Le Boulc'h, évêque de Coutances et Avranches, a dévoilé le sien, à l'attention des habitants de la Manche.

Un message qui appelle à lutter contre les indifférences du quotidien et à oeuvrer à l'unité, alors même que notre temps est confronté à des maux sans précédent. Découvrez ci-dessous le texte de Monseigneur Le Boulc'h en intégralité.

Chers habitants de la Manche,

Noël : un enfant naît dans la nuit des hommes. Il partage le sort de ceux et celles qui peinent à trouver refuge et hospitalité. Pourtant, Jésus vient relier les hommes à Dieu et relier les hommes entre eux.

Dès sa naissance, Jésus témoigne de ce signe étrange : il est le rejeté qui réunit. À son berceau, les plus pauvres et les plus lointains viendront l'adorer. Il sera le crucifié rejeté qui rassemble les hommes dans sa paix.

Ce message résonne quand de fortes tensions nous malmènent en Europe et dans notre pays. Peurs, frustrations, sentiments d'humiliation, problèmes économiques, ruptures culturelles sèment leurs désarrois. Chez nous, ceux qui vivent du travail de la terre, et ceux qui n'ont plus de terre peinent plus encore que les autres.

À Noël, l'enfant rejeté est devenu l'enfant de la rencontre.

Dans les inquiétudes du monde, la tentation est grande de choisir l'indifférence, de nier les drames de notre temps, de semer la division ou d'encourager la haine. Mais, au nom de la dignité humaine, nous avons tellement mieux à vivre !

Ces familles en souffrance, ces chômeurs de longue durée, et ces migrants sortis de la grande épreuve, les exclus de nos sociétés, comme l'enfant de la crèche, nous convoquent à la rencontre. Ils nous convient à l'urgence de la parole échangée afin que, chacun s'ouvrant malgré sa peine à la misère de l'autre, nous oeuvrions ensemble pour la justice, la générosité, la fraternité et la paix. L'Église, avec la force du Christ, de toute son énergie, veut servir cette rencontre. Joyeux Noël de rencontre à tous.







