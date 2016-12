Surveillance renforcée contre les vols d'huîtres sur le littoral de Normandie

Garde républicaine et gendarmes sont déployés sur les zones ostréicoles du littoral de la Manche pour éviter les vols à l'approche des fêtes de fin d'année.

La gendarmerie a renforcé depuis le 28 novembre 2016 ses contrôles autour des parcs à huîtres sur les zones de Lessay et de Gouville (Manche) et plus généralement sur la côte Ouest du littoral du département pour parer tout vol, fréquent à l'approche des fêtes de fin d'année.

Cavaliers, gendarmes et un hélicoptère

Au total, huit cavaliers de la Garde républicaine patrouillent sur ces secteurs. Trois brigades de gendarmerie sont également déployées ainsi qu'un hélicoptère. Un dispositif important et dissuasif qui rassure les professionnels, l'équivalent de 350 entreprises à ciel ouvert !

Écoutez le sous-Préfet de Coutances, Edmond Aïchoun :

À l'approche des fêtes de fin d'année, les tentations sont grandes pour les voleurs d'huîtres. Le dispositif de surveillance mis en place satisfait les professionnels.

Une dissuasion qui fonctionne selon Louis Tessier, président du Comité régional de conchyliculture Normandie Mer du Nord.

Pour éviter les vols entre professionnels, car cela existe aussi, les ostréiculteurs affichent en haut de leurs tracteurs un numéro qui correspond à celui de leur concession. Les contrôles sont ainsi facilités pour les gendarmes.