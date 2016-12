Hollande vante des résultats "impressionnants" contre Daech

François Hollande a vanté vendredi les "résultats impressionnants" de la campagne menée depuis un an contre le groupe de l'Etat islamique et a indiqué que le porte-avions Charles de Gaulle, sur lequel il s'est adressé à plusieurs centaines de marins, rentrerait à quai "dans quelques jours".

"Aujourd'hui Daech, l'Etat islamique, en Syrie, en Irak recule", a déclaré le président, venu à bord du navire amiral de la flotte française en Méditerranée orientale, où il constitue l'une des pièces maîtresses de la coalition internationale contre le groupe Etat islamique en Irak et en Syrie.

"Depuis le début de l'opération, nos avions ont conduit au dessus de l'Irak et de la Syrie plus de 5.000 sorties et neutralisé 1.600 objectifs", a précisé M. Hollande. "Les résultats sont impressionnants, des villes ont été reconquises en Irak. En Syrie, les forces démocratiques se rapprochent de Raqah", a-t-il ajouté.

Cette visite intervient alors qu'Alep, "une ville martyre, un symbole", est sous un déluge de feu.

"La France, au Conseil de sécurité des Nation unies, agit pour faire cesser le massacre", a souligné le président français, notant que "cette ville est écrasée sous les obus et les bombes, la population est prise en otage".

L'armée de l'air du régime syrien a repris ses frappes vendredi après-midi sur le réduit rebelle à Alep après une interruption de plusieurs heures, selon l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH).

Ces raids aériens avaient cessé jeudi soir après l'annonce surprise par la Russie, allié du régime, de l'arrêt des opérations de combat de l'armée syrienne à Alep.

A LIRE AUSSI.

Hollande en chef des armées à bord du Charles de Gaulle

Syrie: l'offensive rebelle piétine à Alep

Syrie: la Russie et le régime frappent les régions rebelles

Syrie: l'offensive rebelle piétine à Alep

L'armée syrienne gagne du terrain dans la partie rebelle d'Alep