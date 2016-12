Selon la science, votre chat est prêt à vous tuer !

Selon une étude scientifique, les chats présenteraient une personnalité similaire aux lions d'Afrique, et seraient prêts, s'ils en avaient les moyens, à vous tuer !

La personnalité des chats domestiques est similaire à celle des chats sauvages et autres félins affirment des scientifiques.



L'étude s'est basée sur un test de personnalité connu sous le nom "des big five", un test utilisé très fréquemment en psychologie. Il permet de définir une personnalité en fonction de cinq critères : l'extraversion, le caractère d'assiduité, l'ouverture à l'expérience, l'agréabilité et l'aimabilité, ainsi que le névrotisme et la nervosité.



Ce test a été effectué sur plusieurs chat domestiques, et différents félins sauvages. Il n'existerait aucune différence entre la personnalité des chats et celle des lions d'Afrique : Tous deux aiment dominer, sont impulsifs, anxieux et colériques. Tous comme les lions peuvent aussi être très sociables, joueurs, et affectueux. C'est ainsi qu'un lion de petite taille pourrait aussi faire un très bon animal de compagnie.



Mais aussi, un chat plus gros pourrait ne pas hésiter à vous tuer, s'il le pouvait.



