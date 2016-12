"De fortes preuves d'un dopage institutionnalisé en Russie entre 2011 et 2015"

Le 09 décembre 2016 à 12:40

"De fortes preuves d'un dopage institutionnalisé entre 2011 et 2015" concernant plus de 1000 sportifs russes et plus de 30 sports, ont été trouvées lors des investigations menées sous l'égide du juriste canadien Richard McLaren, qui a dévoilé vendredi à Londres son rapport final.