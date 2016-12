Handball : Caen en déplacement chez la lanterne rouge

Handball Caen (Calvados) se rend dans le Val-d'Oise vendredi 9 décembre 2016 pour y affronter Saint-Gratien Sannois, pour la 11e journée de Proligue. Les Vikings ne doivent pas se faire piéger par une équipe n'ayant connu jusqu'ici que la défaite.

C'est une rencontre qui peut paraître simple pour les Vikings vendredi 9 décembre 2016 (20h30). Après son beau match nul 22-22 contre Pontault-Combault (Seine-et-Marne), L'équipe entraînée par Dragan Mihailovic se déplace à Saint-Gratien (Val-d'Oise) en cette 11e journée de Proligue pour y affronter la lanterne rouge, dont le bilan est tout simplement de 10 défaites en 10 matchs ! Le coach franco-serbe relativise néanmoins "ils n'ont pas perdu de beaucoup la plupart des matchs, on n'est pas à l'abri d'une surprise."

Un adversaire au pied du mur

Contre un Saint-Gratien Sannois qui est presque déjà condamné, les Vikings pourraient renouer avec la victoire, qui les fuit depuis le 21 octobre (2 nuls et 2 défaites) et un déplacement à Valence. (23-27) "On va essayer d'aller gagner là-bas, tous les autres l'ont fait alors pourquoi pas nous ? Il faudra quand même se méfier car ils ne sont pas en Proligue par hasard et vont jouer leur va-tout." poursuit Dragan Mihailovic. Caen fera tout ce vendredi soir pour ne pas être la première équipe à lâcher des points contre Saint-Gratien.

