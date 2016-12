Pour un premier rendez-vous, elle fait 2.300 km et c'est le coup de foudre

Zsolt Levai 32 ans, s'est inscrit sur un site de rencontres. Il est tombé sur Sariah Lizama 21 ans, et c'est allé très vite : il lui paye un billet d'avion pour la rencontrer, et il a bien fait.

"Miss Travel" est un site de rencontre pour trouver son âme soeur. La particularité des prétendants à l'amour, c'est que les inscrits sont prêts à voyager pour se rencontrer, ou partagent la passion commune d'aimer les voyages.



Sariah n'a pas hésité une seule seconde pour quitter l'Italie, Milan où elle habite, pour rejoindre Chypre et rencontrer Zsolt. Depuis, c'est le coup de foudre entre eux et c'est allé très vite.



LIRE AUSSI : Caen, ils se rencontrent sur Internet et il la frappe



"J'ai suivi mon instinct"



Le courant est directement passé entre eux, alors que tous les deux ne s'attendaient pas à un tel coup de foudre.



Au départ étonnée par la proposition, Sariah a fini par accepter l'invitation. "J'ai suivi mon instinct. Je n'attendais pas beaucoup de cette rencontre, simplement je cherchais quelqu'un qui partageait les mêmes passions que moi, comme les voyages."



Zsolt et Sariah ne se sont donc rencontrés réellement pour la première fois qu'à l'aéroport de Nicosie à Chypre, là où vit Zsolt, et le coup de foudre a eu lieu. Ils ont passé une semaine exceptionnelle et espèrent continuer leur idylle désormais au Mexique.



LIRE AUSSI : Trois mois après son mariage, elle se rend compte qu'elle s'est mariée avec... son grand-père



C'est "Coup de foudre à Chypre".