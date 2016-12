Football: long déplacement à Marseille Consolat pour Quevilly Rouen Métropole

Vendredi 9 décembre 2016, les joueurs de Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) font le déplacement jusqu'à Marseille pour rencontre l'équipe de Marseille Consolat pour le compte de la 15e journée de National. Début du match à 20h.

15e journée de National pour Quevilly Rouen Métropole (Seine-Maritime) qui se rend à Marseille pour affronter Marseille Consolat vendredi 9 décembre 2016 pour un match dont le coup d'envoi sera donné à 20h.

Quatrième au classement, le club de l'agglomération rouennaise devra confirmer ses bonnes performances de début de saison à l'extérieur en remportant la victoire face au 12e du championnat.

Rester au haut du classement

Auteur d'un nouveau match nul, le cinquième face au Paris FC lors de la dernière journée, les joueurs de Manu Da Costa auront la lourde tache de revenir avec les trois points face à un club qui a eu un début de saison calamiteux, avec six défaites d'affilée, mais qui a su se ressaisir depuis avec quatre victoires, deux nuls et deux défaites dont la dernière en date aux Herbiers 2-1 lors de la 14e journée

Une victoire est donc impérative pour les Rouges et Jaunes pourtant privés de William Sery, Stanislas Oliveira et Romain Basque, tous trois suspendus pour cette rencontre qui permettrait aux Normands de rester au contact du podium, dominé par Boulogne qui possède deux points de plus.

A LIRE AUSSI.

Hockey: les Dragons de Rouen en déplacement à Grenoble

Football : en Coupe de France, Quevilly Rouen Métropole rencontre Deville-Maromme