Un repas de Noël servi aux bénéficiaires des Banques Alimentaires en Normandie

Dans la Manche, l'Orne et le Calvados, un déjeuner de Noël a été servi mercredi 07 décembre 2016 à 1.000 personnes en situation de précarité.

L'idée est née en 2012 dans le département de l'Orne, et elle est reprise depuis 2 ans maintenant dans le Calvados et la Manche, à l'initiative des Banques Alimentaires. Les repas sont confectionnés par les chefs restaurateurs affiliés à l'Union des Métiers et des Industries de l'Hôtellerie, avec l'aide des centres de formations des apprentis.

Une pause conviviale

Une pause conviviale pour ces personnes malmenées par la vie, estime Roland Coutard, le président de la Banque Alimentaire de la Manche :

Ce repas de Noël est une parenthèse bienvenue pour Virginie, qui vit seule avec ses enfants :

Un repas solidaire qui devrait être étendu aux autres départements normands, Eure et Seine-Maritime, l'année prochaine.

