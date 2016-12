La Fête des Lumières s'ouvre à Lyon sous haute sécurité

Des monuments emblématiques brillant de mille feux, des scénographies lumineuses parant les rues de visions féériques: la traditionnelle Fête des Lumières de Lyon s'est ouverte jeudi soir sous haute sécurité.

Les festivités ont été lancées peu avant 20H00 par le maire de Lyon, Gérard Collomb, le Premier ministre Bernard Cazeneuve et le prince Albert II de Monaco, qui ont appuyé de concert sur le bouton déclenchant les lumières partout dans la ville.

Annulée en 2015 après les attentats de Paris, cette manifestation de renommée internationale se concentre cette année sur trois soirs - au lieu de quatre - dans un périmètre réduit.

"Ce soir, ce sont des millions de visiteurs qui apporteront la démonstration de la résilience qui fait la force de votre ville et de notre pays", a déclaré le Premier ministre, lors de son premier déplacement en tant que chef du gouvernement. Et pour lui, Lyon avait "fait le choix de la dignité" en annulant la fête l'an dernier.

Bravant le froid, des milliers de visiteurs déambulaient dans la "presqu'île", le Vieux-Lyon et, pour la première fois, le théâtre antique de Fourvière pour admirer une quarantaine de créations originales.

Ainsi, Place des Terreaux, devant l'Hôtel de Ville, l'oeuvre de Joseph Couturier plonge le spectateur dans l'univers de Jules Verne, le faisant voyager du centre de la Terre au pôle nord en suivant un savant fou. Une façon de s'interroger sur le climat et ses dérèglements.

Place Bellecour, le visiteur est transporté au coeur d'une fête foraine proposée par Nathanaëlle Picot qui a paré la grande roue d'images rappelant les oeuvres de Tim Burton, Fellini ou Nino Rota.

Dans le Vieux Lyon, Yann Nguema et le groupe de musique EZ3kiel ont mis en lumière les 12.000 pierres de la façade de la cathédrale Saint-Jean avec des effets ciselés comme ceux d'un tailleur de pierre.

Plus loin, une bétonnière Lafarge, sertie d'une centaine de miroirs sous la houlette de l'artiste Benedetto Bufalino, se mue en boule disco géante.

Pour cette édition, les effectifs de sécurité et de secours ont été doublés avec quelque 1.100 agents mobilisés, dont 860 policiers et militaires.

Des patrouilles mobiles circuleront au sein du périmètre tandis que des moyens lourds d'intervention spécialisés (RAID, BRI, BAC) sont prépositionnés. En périphérie, des policiers assureront la sécurisation des accès avec des contrôles aléatoires. Enfin un drone d'observation de l'Armée de l'Air surveillera la zone.

Par ailleurs, le préfet a arrêté un plan Orsec spécifique concernant les secours avec 160 pompiers mobilisés chaque soir et 50 bénévoles et personnels médicaux de la Croix-Rouge et du Samu.

Dans le cadre de l'état d'urgence, le préfet a délivré aux forces de l'ordre les autorisations pour permettre toutes fouilles, contrôles et ouvertures de coffres et de sacs.

L'édition 2014 de la Fête des Lumières avait attiré près de 3 millions de visiteurs.

